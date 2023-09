Stefano De Martino sull'intimità: "Io come Rocco Siffredi?". Poi le battute piccanti a Francesca Fagnani

L'anno scorso Stefano De Martino sarebbe dovuto andare come ospite a Belve, poi però non ha presenziato. Al suo posto è stato chiamato Rocco Siffredi. "Un degno sostituto", commentò all'epoca il conduttore. E oggi che Stefano ha accettato l'invito di Francesca Fagnani nella trasmissione di Rai Due, lei gli domanda maliziosa che cosa intendesse. "Beh", scherza De Martino, "io e Rocco abbiamo in comune... l'autoironia. Purtroppo non posso dire altro perché la natura non è stata con me così generosa come con Rocco". Noto appassionato di donne, oggi l'ex volto di Amici è single. L'amore con Belen Rodriguez è dunque davvero finito definitivamente, dopo oltre dieci anni? Dipende dagli anni, o forse addirittura "dalle settimane", scherza. Questa è la settimana no: i due sono separati da inizio anno, ma restano genitori del figlio Santiago.

L'intervista passa poi in rassegna anche l'autostima di Stefano, in merito al suo corpo. Come voto al fisico si dà 7 oppure 8, "dipende da quanto mi alleno". Poi di nuovo una battuta maliziosa: "La parte del mio corpo che preferisco? Le mani. Altro non posso dire, siamo in fascia protetta... La parte che non preferisco? I piedi". De Martino dice di avere un buon rapporto con la chirurgia estetica, ma dice di farne poco uso "altrimenti diventa controproducente". Impossibile però strappargli confessioni circa gli interventi a cui si è sottoposto. È rifatto? "Mi sono rifatto anche gli occhi, venendo qui stasera", dice il conduttore, facendo una battuta provocante alla giornalista. Lei gli domanda se è un seduttore, se si sente sexy, lui resta umile e ammette che "prova a esserlo". In ultimo, Fagnani chiede a De Martino se si sente grato alla vita. "Grato del fatto di essere qua stasera con lei, ad esempio", risponde lui, facendo ancora un'opera di lusinga a Fagnani. Lei - compagna del giornalista Enrico Mentana - arrosisce e sorride, ma non risponde.