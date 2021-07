Le vacanze da single di Stefano De Martino, le foto in Costiera con Santiago e la famiglia

Mentre Belen ha messo al mondo il suo secondo figlio e si prepara a tornare (già) al lavoro ad una settimana dal parto, l'ex marito Stefano De Martino si coccola il piccolo Santiago, avuto otto anni fa proprio dalla showgirl argentina. A raccontare le vacanze da single del ballerino e conduttore napoletano sono alcuni scatti pubblicati su Instagram da Adelaide, la sorella.

Tutti in vacanza

Set del buen retiro di Stefano è la Costiera Amalfitana, tra le mete preferite dal volto tv. Al suo fianco gli affetti più cari: i genitori, il figlio e, appunto, Adelaide, in ferie insieme al fidanzato Stefano Vicorito, anch'esso attore (famoso per Gomorra). Senza dimenticare, ovviamente, Choco, il cane adottato alcuni mesi fa da Stefano, come ogni scapolo che si rispetti. Lo sfondo è l'azzurro di Procida, tra le isole più affascinanti del napoletano.

La vita privata di Stefano De Martino

Non c'è traccia di una nuova fiamma nella vita di De Martino. Single da quando, in occasione del primo lockdown, ha detto addio all'ex moglie Belen Rodriguez (oggi legata dall'ex hairstylist Antonino Spinalbese), l'artista napoletano non ha ufficializzato alcun legame negli ultimi mesi. Al suo fianco c'è solo Santiago. Un impegno in cui mette tutto il cuore. "Essere padre è il compito più difficile che mi ha affidato la vita - ha dichiarato di recente - Non so se mi sentirò mai all'altezza, però è forse l unica cosa che rende la mia vita significativa, veramente".