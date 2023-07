Stefano De Martino e le "serate in discoteca" tenute segrete: l'indiscrezione

In questi giorni i nomi di Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ad affollare le pagine social di gossip e anche i magazine. In particolare dopo le foto della presentatrice insieme a Elio Lorenzoni (che a quanto pare sarebbe già stato presentato in famiglia e questo avrebbe mandato su tutte le furie il ballerino), quella che sembrava essere solo una lontananza sospetta si è trasformata nella terza crisi della coppia Belen-Stefano.

E se Belen sembrerebbe essersi prima rifugiata in un hotel di lusso a Milano, per sfuggire agli occhi di curiosi e paparazzi, e poi aver preferito una villa in campagna (questo almeno stando alle ultime foto pubblicate su Instagram) De Martino si trova invece in Francia, per la precisione ai Walt Disney Studios, e con lui dovrebbe esserci anche il figlio Santiago.

Ad aggiungere una nuova indiscrezione su De Martino, che però non riguarderebbe direttamente anche Belen, è Dagospia: "Stefano De Martino 'nasconde" le sue serate in discoteca. Non a Belen Rodriguez, non per questioni di cuore". Secondo il sito l'ex ballerino di Amici molto spesso prenderebbe parte a feste in discoteca "in cambio di cifre a dir poco importanti, come special guest". Per chiarire meglio il significato di special guest Giuseppe Candela lo paragona a chi partecipa a Uomini e Donne (molto spesso tronisti e troniste vengono poi ingaggiati per presenziare a eventi in locali, ndr). Sul suo profilo però il conduttore, e ideatore, di Bar Stella non condividerebbe mai nessuno do questi appuntamenti mondani forse per "non sporcarsi l'immagine"? Forse perché "punta a un profilo alto?", beh "nel dubbio porta a casa la 'grana'". Un'indiscrezione che al momento potrebbe avere poco a che vedere con la presunta, perché ancora non confermata ufficialmente, crisi tra l'ex ballerino e la conduttrice, ma chi può escluderlo nettamente...