Sesso, Stefano De Martino: "Con Belen ho avuto la migliore intimità, l'ho sposata per questo"

È inevitabile che, in occasione di un incontro con adolescenti e post adolescenti, la dicussione cada anche sul sesso. Ed è quanto accaduto a Stefano De Martino, che durante lo show "Conferenza Stampa", che mette a confronto più generazioni, si è ritrovato a rispondere a domande circa la sua vita intima e privata. Ad intervistare il conduttore e ballerino sono stati alcuni studenti del liceo, come vuole la nuova trasmissione di RaiPlay, che si sono divertiti a stuzzicarlo (come nel caso di una ragazza, che gli ha chiesto un abbraccio) e che gli hanno anche chiesto di più circa il privato.

Nel dettaglio De Martino ha rivelato di aver perso la verginità a 14 anni. Ma non solo. Il 33enne è stato anche redarguito dai ragazzi dopo aver ammesso di aver fatto "il salto della quaglia". "Praticavo il salto della quaglia - ha ammesso - Ma non si fa, è pericolosissimo. Oggi voi giovani siete molto più informati e sapete che vi evitate anche un sacco di altre cose usandolo. Quindi oggi vi dico consumate tante scatole di preservativi". Poi una battuta sulla passione con Belen Rodriguez, la moglie con cui fa coppia ormai da dieci anni, seppur tra alti e bassi, e da cui ha avuto il figlio Santiago: "La donna con cui è meglio l'intimità è quella che ho sposato e l'ho sposata soprattutto per questo".