Stefano De Martino e gli incroci pericolosi con la famosa showgirl a Napoli

Stefano De Martino è single o fidanzato? Da sempre restio a parlare della sua vita privata, il ballerino e conduttore non ha ufficializzato alcuna relazione dopo la separazione da Belen Rodriguez (avvenuta nel marzo scorso), ma oggi c'è chi fa notare un 'incrocio pericoloso' con una famosa showgirl a Napoli. E si riaccendono così i gossip che lo vogliono vero e proprio tombeur des femmes.

Stefano De Martino e la misteriosa showgirl

"Stefano De Martino - si legge sul settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana - di passaggio a Napoli per registrare il suo programma Stasera tutto è possibile (in onda ogni martedì in prima serata su Rai Due, ndr), durante una delle stories su Instagram ha inquadrato un panorama fantastico della sua città. Pochi secondi dopo queste immagini - identiche e scattate dalla stessa inquadratura - sono state mostrate da una showgirl che da poco è diventata single. Solo una coincidenza?". Chissà.

Non è dato sapere chi sia la showgirl del mistero, ma l'indiscrezione basta per scatenare i pettegolezzi sul fatto che il 31enne napoletano si stia consolando su altri lidi mentre l'ex moglie ha ufficializzato di aspettare il secondo figlio da un altro uomo, Antonino Spinalbese.

Tutti i flirt di Stefano De Martino dopo Belen

Nei mesi scorsi si è parlato di una relazione tra Stefano e la modella Maria Carla Boscono, che però è stata presto pizzicata con l'ex compagno. Nei mesi precedenti, ancora, De Martino venne paparazzato con la showgirl Mariana Rodriguez e, ancora prima, si parlò di un flirt con una ballerina del cast di Made in sud: un rumors presto smentito. Così come messo a tacere è stato il gossip sulla presunta relazione clandestina con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Chi sarà oggi la showgirl dello 'scandalo'?