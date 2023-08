Stefano De Martino single? Arriva la verità della sorella Adelaide

Di Belen Rodriguez e Stefano De Martino si parla ormai come due ex dediti a proseguire le vacanze estive lontanissimi l'uno dall'altra. I retroscena sulla loro ennesima separazione si susseguono nel silenzio assordante dei diretti interessati che nulla aggiungono alle indiscrezioni sulla loro apparente o definitiva distanza né sui racconti che li indicano già impegnati in altre relazioni.

Da qualche tempo accanto al nome di Belen è comparso anche quello di Elio Lorenzoni, imprenditore già fotografato nel contesto famigliare dei Rodriguez, in piscina con mamma Veronica Cozzani e pure durante una gita a cavallo con la showgirl. Diverso, invece, l'atteggiamento di Stefano che, davanti alle frecciatine su presunti tradimenti ai danni della moglie e le voci che hanno parlato di un presunto flirt in corso con la modella Beatrice Vendramin, non ha messo in atto alcun gesto social che potesse confermare o smentire direttamente i rumors su di lui. Da parte sua, insomma, totale indifferenza. Ed è proprio nell'ambito del disinteresse da parte di De Martino che il like della sorella Adelaide a un post che riguarda la vita privata del fratello acquisisce un grande valore nel linguaggio social che parla più di mille frasi.

Adelaide - che tra poco renderà zio Stefano - ha lasciato un like sotto il post pubblicato dal profilo Instagram del settimanale Chi dove si descrive l'ultimo servizio fotografico sul conduttore tv e la certezza che accanto a lui, ritratto in barca con amici, non ci sia alcuna nuova fidanzata: "Crociera da single per Stefano De Martino. Prima di tornare in tv e a teatro, il conduttore si gode gli ultimi giorni in barca tra amici, ricci di mare, vino bianco ghiacciato e nessuna nuova fiamma in vista". Ed ecco allora il like della sorella che pare messo proprio per avvalorare la notizia che nessun'altra donna ha preso il posto della cognata Belen accanto al fratello.