"Sei single?": la risposta di Stefano De Martino è spiazzante

Ultimamente il nome di Stefano De Maritno si affaccia alle cronache mediatiche come uno dei personaggi televisivi su cui la Rai punterà nel futuro. L'ex ballerino, ormai conduttore di punta di Rai 2 con il suo Stasera Tutto è Possibile, pare ormai lontano anni luce dall'immagine legata alle vicende "gossippare" che dai tempi di Emma Marrone a quelli che lo hanno visto accanto alla moglie Belen Rodriguez - poi diventata ex con una breve parentesi di ritorno di fiamma - aveva fornito spunti ai curiosi, ma ciò nonostante l'attenzione alla vita privata dello showman resiste, forse perché o proprio perché rimasta blindatissima nella sfera della riservatezza.

Ed è per questo che qualcuno dei suoi quasi 5 milioni di follower, approfittando della scelta di De Martino di rendersi disponibile nella risposta a qualche domanda durante un viaggio in treno, ha pensato di bene di rivolgergli la domanda più schietta: "Sei single?". La replica del diretto interessato non è mancata affatto, spiazzante per la sua pungente ironia: "Sì, per legittima difesa", ha scritto citando l'amico Francesco Paolantoni, con tanto di pollice in su volto a dare ancora più forza alla replica che pare un velato riferimento alle ultime frecciatine subite a mezzo tv (Belen a Domenica In gli diede in diretta del traditore seriale), commentate poi in modo stringato nel programma di Fabio Fazio. E a confermare lo status di uomo libero da legami sentimentali, contrariamente a quanto si era ipotizzato per un recente avvicinamento alla sua ex Gilda Ambrosio, ecco arrivare anche un post in cui lui, da solo, dedica un pensiero alla sua Napoli, fotografata in alcuni scorci suggestivi insieme a un suo intenso primo piano.



Stefano De Martino e il contratto con la Rai

È dei giorni scorsi la notizia che Stefano De Martino ha firmato con la Rai un accordo pluriennale. De Martino - spiega una nota di Viale Mazzini - sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. L'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi "colgono l'occasione per esprimere i complimenti all'artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione".

Il comunicato arriva poco dopo il lancio di un'esclusiva di Giuseppe Candela che su Dagospia aveva anticipato la decisione aggiungendo dettagli sull'accordo che prevederebbe anche un opzione su Sanremo dopo il biennio di Carlo Conti e un compenso molto cospicuo: "Come anticipato il 10 aprile Stefano De Martino a #Affarituoi, nonostante il no di Banijay. Il ballerino, stimato da Fdi e secondo Oggi da Arianna Meloni, ha ottenuto contrattone di 4 anni che farà discutere: megacompenso, access e prime time, opzione Sanremo post Conti". A Stefano De Martino, dunque, dovrebbe andare la conduzione di uno dei titoli più pregiati dell'access prime time di Rai1, Affari Tuoi, format prodotto da Banijay nelle mani di Amadeus fino alla fine di questa stagione che segna il termine del suo rapporto con la Rai.