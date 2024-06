Stefano De Martino zio dolcissimo: in barca con la sorella e il nipotino. Le rare foto

Stefano De Martino sta trascorrendo il fine settimana in famiglia. Da Milano, dove probabilmente ha da poco finito il trasloco nella sua nuova casa, è sceso a Napoli. Sulla sua barca, Santiago, ha fatto un giro tra il mare blu e il sole: ma questa volta sull'imbarcazione che ha il nome di suo figlio nessun amico o amica, bensì la sorella Adelaide.

Adelaide è diventata mamma da pochi mesi di Mattia. Ad aprile si è svolto il battesimo, nella tenuta San Domenico a Sant'Angelo in Formis, in provincia di Caserta, e Stefano era il suo padrino. Con i due non poteva che esserci anche il bimbo che la mamma ha accuratamente coperto sotto ad un asciugamano per non fargli prendere freddo mentre la barca era in viaggio.

Raramente Stefano condivide foto private della sua famiglia, ma avere per la prima volta a bordo il nipote dev'essere stata una grande emozione e non ha saputo resistere. Il conduttore, che da settembre vedremo su Rai1 con Affari Tuoi, ha condiviso prima uno scatto della sorella con in braccio il piccolo e poi una in cui tiene nella mano il piedino di Mattia. Quanta tenerezza.