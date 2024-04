Stefano De Martino rimuove l'ultimo tatuaggio dedicato a Belen: la decisione

Nel 2017, sul braccio destro, Stefano De Martino si è tatuato il numero di telefono del "Bar Stella", il locale di proprietà di suo nonno dove il presentatore è "nato e cresciuto". Al bar "lavorava tutta la mia famiglia, quindi quel posto è stato il punto di riferimento della mia infanzia ed ho un sacco di bei ricordi legati proprio a quel bar. Uno dei pochi numeri che conosco a memoria", aveva dichiarato a Tgcom24 l'ex ballerino che forse già all'epoca sognava di realizzare ciò che solo pochi anni dopo è diventato realtà. De Martino ha, infatti, portato nella seconda serata di Rai2 il suo amato "Bar Stella", ma in formato spettacolo di varietà.

Nello stesso anno però Stefano si sottopose, per la prima volta, al laser per rimuovere un tatuaggio. Sperimentò quel dolore non su un tattoo qualsiasi, ma su quello che lui e Belen Rodriguez si erano fatti insieme, simbolo del loro amore. La showgirl aveva optato per la rimozione circa un anno prima rispetto all'ex marito e, dunque, quando Stefano decise di toglierlo non fece poi così scalpore. Nel 2020, poi, si sottopose all'intervento anche per quelli sulla mano sinistra.

Addio all'ultimo legame (sulla pelle) con Belen Rodriguez

A quattro anni di distanza ecco che Stefano ha deciso di continuare la sua operazione di rimozione agendo su alcuni disegni che gli ricoprono parte del petto e della schiena. In due storie Instagram ha mostrato prima le bende posizionate sui punti sottoposti a trattamento e poi ha rivelato di stare bene e che le fasce non devono far preoccupare nessuno: "È tutto a posto. Sto solo togliendo dei tatuaggi".

Stando alla posizione delle fasciature sembrerebbe aver tolto le due spade incrociate con la sua data di nascita, 1989, e un timone con di fronte due mani che si stringono. Sulla schiena invece quasi sicuramente ha rimosso la " Virgen De Ljuan" (unico disegno presente sulle spalle), la patrona dell'Argentina che si era tatuato per Belen. Una decisione che non sorprende vista la fine, definitiva, del loro matrimonio.