Stefano De Martino e figlio: il primo (divertentissimo) TikTok, il video

E' ufficialmente cominciata la migrazione dei vip nostrani su TikTok, piattaforma cinese di grande successo negli Stati Uniti. Dopo Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e tanti altri, adesso tocca a Stefano De Martino improvvisare un divertente siparietto insieme al figlio Santiago. La clip è un omaggio al lavoro di Alberto Angela al Superquark: padre e figlio emulano infatti il lavoro di divulgatore del conduttore Rai per ironizzare sull'armadio di casa.

Oltre 180mila i like collezionati dal post, 700 i commenti divertiti. Mentre arrivano già a 100mila i fan del conduttore e ballerino napoletano su TikTok, dove ha già caricato una decina di video virali. Set delle immagini è l'Isola di Albarella, dove Stefano e la ritrovata moglie Belen Rodriguez stanno trascorrendo qualche giorno di relax dopo la riconciliazione avvenuta a gennaio: con loro, appunto, i figli Santiago e Luna Marì, avuto dalla showgirl argentina dall'ex Antonino Spinalbese.

A proposito di TikTok, anche Santiago qualche mese fa aveva aperto un profilo personale sul social, grazie all'aiuto di mamma Belen, solo che ad oggi è irreperibile: è facile immaginare che, vista l'età del bambino, 8 anni, i genitori abbiano preferito tenerlo al riparo dai social network, almeno per il momento. Per il momento, insomma, il piccolino dovrà limitarsi a giocare con quello del papà. Nessun profilo ufficiale ha invece per il momento Belu.