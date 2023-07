Fabrizio Corona: "Stefano ha tradito Belen con una 23enne" e poi pubblica la chat

Fabrizio Corona non si ferma. Dopo la "verità su Stefano e Belen" pubblicata solo due giorni fa ecco che l'ex paparazzo ha aggiunto un ulteriore, e importante, dettaglio sulla storia d'amore che lui ha definito una "telenovela italiana". Secondo Corona, che già non aveva speso belle parole nei confronti di De Martino, l'ex ballerino avrebbe tradito Belen Rodriguez con una ragazza "napoletana di 23 anni". Secondo Fabrizio questo sarebbe un "flirt sicuro fra i vari con cui Stefano ha tradito Belen".

De Martino e il tradimento con una ragazza 23enne

"Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all’università Scienze dell’Alimentazione. Si chiama Lara, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip ne alla visibilità", scrive Fabrizio. Il racconto di Corona si fa poi sempre più preciso: "Stefano l’ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l’ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono". Secondo Corona Lara non ha alcun interesse nel diventare famosa facendo parlare di sé e De Martino e per questo motivo avrebbe chiesto che le chat - che ha mandato a Corona - non vengano rese pubbliche.

"È una ragazza molto carina, perbene, di 23 anni, che come giusto che sia se corteggiata da un bel ragazzo giovane, famoso e benestante che si dichiara single è giusto che provi ad avere una frequentazione - sottolinea l'ex paparazzo -. Così dopo vari commenti di storie Instagram, chat Whatsapp e messaggi subliminali, un invito a cena, passa una bella serata, la porta a casa e fa quello che due giovani ragazzi è normale che facciano".

Corona poi riporta che la ragazza avrebbe chiesto di Belen e che le sarebbe stato risposto "Non stiamo più insieme", De Martino quindi "il giorno successivo" avrebbe cancellato "la chat di Instagram e bloccata la chat di Whatsapp". "Fine dell’esistenza, ancora una volta, di quel principe azzurro che come vi abbiamo detto non esiste" scrive ancora sul suo canale Telegram Corona.

Come accennato le chat tra De Martino e questa giovane ragazza non sono state pubblicate, ma Corona ha mostrato "in esclusiva una chat con me in cui si capisce che la ragazza non è interessata a nessuna pubblicità, che è in buona fede e che rimarca il fatto, ovviamente dopo la conferma di una notte consumata di passione, che lei era certa che lui non stava più con Belen".