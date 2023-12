Stefano De Martino mai visto così, il video provocante in palestra: scivolano i pantaloncini

"Da quello che ho capito qui va sta roba qua…", ha scritto Stefano De Martino a corredo di uno dei primi post che ha pubblicato su Threads, la piattaforma di microblogging lanciata da Meta solo qualche giorno fa. L'ex ballerino e conduttore si mostra come mai prima d'ora.

De Martino si trova in palestra, a torso nudo e con addosso solo un paio di pantaloncini adatti per l'attività fisica. E mentre si gira su se stesso per far vedere i muscoli di schiena, addome, gonfiando anche i bicipiti, ecco che con le mani si sistema il corto pantalone facendo intravedere la famosa "V" degli addominali. I mi piace sono già moltissimi, come moltissimi sono i commenti.

De Martino in queste settimane è tornato ad essere al centro del gossip dopo l'intervista di Belen Rodriguez a Domenica In. Su Rai1 l'influencer ha parlato per la prima volta, esplicitamente, dei presunti tradimenti dell'ex compagno. "Più di dodici", ha affermato Rodriguez parlando delle amanti dell'ex marito. Intanto le loro vite continuano: Belen è felicemente impegnata con Elio Lorenzoni e si sta dedicando alla sua linea di abbigliamento, De Martino invece sarà in tv con uno speciale in occasione di Santo Stefano.