Stefano De Martino zio, è nato il figlio di sua sorella: il commento inaspettato di Emma

Adelaide De Martino, la sorella di Stefano De Martino, è diventata mamma. Ieri, martedì 28 novembre, è nato Mattia il primo figlio di Adelaide e del compagno Diego De Domenico (nipote del cantautore napoletano Enzo Di Domenico, ndr).

De Martino, 29 anni, ha condiviso un post su Instagram in cui si intravede il viso del bimbo e la sua manina che tiene stretto stretto il suo indice. Il parto è seguito dal personale medico della Clinica Villa Stabia a Castellamare di Stabia.

Stefano, il fratello, è sempre riservatissimo sulla sua vita privata e non ha pubblicato alcun messaggio per la sorella, non troviamo neanche un commento sotto al post. Ma, quasi a sorpresa, tra i moltissimi messaggi di congratulazioni c'è anche quello di Emma Marrone. "Auguri" con un cuore ha scritto la cantante che è stata legata a Stefano dal 2009 al 2012 (i due si lasciarono perché De Martino si innamorò di Belen Rodriguez).