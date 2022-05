"Per Luna Marì mi sento uno zio": Stefano De Martino si racconta, dall'affetto per Emma alle nozze con Belen

Stefano De Martino si è raccontato in una lunga intervista a pochi giorni dall'uscita del film Il giorno più bello di Andrea Zalone, che lo vedrà per la prima volta nelle vesti di attore accanto a Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido e Fiammetta Cicogna. L'emozione di vedersi sul grande schermo il prossimo 9 giugno è stata l'occasione per ripercorrere la vita professionale dell'ex ballerino, oggi conduttore Rai, ma anche quella privata, di nuovo allietata dal ritorno di fiamma con la moglie Belen Rodriguez, madre del figlio Santiago. La coppia, sposata nel 2013, si è separata nel 2015 per poi tornare insieme quattro anni dopo. Nel 2020 un nuovo allontanamento durante il quale la showgirl è diventata mamma di Luna Marì, nata a luglio scorso dalla relazione con l'ex compagno Antonino Spinalbese. Oggi il nuovo capitolo di una favola che tanto fa sognare i fan.

"Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro" ha raccontato Stefano al Corriere della sera, certo che in questi dieci anni siano cambiati tanti aspetti: "In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro". La certezza è che tale ritorno insieme non comporti seconde nozze: "Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!" ha confidato Stefano che ha raccontato del suo rapporto con Luna Marí, la secondogenita di Belen: "È la sorella di mio figlio, mi sento uno zio".

Il rapporto con Emma

Com'è noto, Stefano De Martino è stato legato ad Emma Marrone. Un amore di gioventù finito proprio con l'incontro della showgirl argentina che oggi il 33enne ricorda con grande affetto, parlando della ex fidanzata come "una persona bellissima".

"La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv..." ha detto di lei che, quando può, segue anche nei concerti: "Quando capita volentieri, l’ultimo prima del Covid. Siamo rimasti in ottimi rapporti".

"Dallo psicologo ogni settimana"

Nel corso del dialogo Stefano De Martino si è anche aperto nel lato più intimo, spiegando di andare ogni settimana da uno psicologo. "Si parla tanto di salute fisica, ci prediamo cura di noi stessi il 60-70% in più rispetto a nostri genitori. Mi sembra stupido dedicare così poco tempo alla salute mentale", ha ammesso: "Ho imparato ad auto analizzarmi, a capire come funziono sotto stress. Riesco a guardarmi da fuori, prima ero in balia delle emozioni. Vanno fatti dei tentativi, non è scontato trovare subito lo psicologo giusto". Un lavoro su di sé importante che è servito anche a vivere il rapporto con Belen in modo diverso: "I problemi che ho avuto tra i 20-25 anni li hanno tutti i ventenni: si fa fatica ad avere un’identità ben precisa" ha aggiunto: "Quando sei con un riflettore sempre puntato addosso, la mancanza di consapevolezza emerge. Oggi mi riconoscono grazie al mio lavoro ed è più appagante per me, mentre la cosa difficile dell’essere noti da giovani è che tutti ti conoscono quando non sei pronto: non sai neanche tu chi sei".

Quanto al suo essere padre: "Quando Santiago è nato è stato il giorno più bello della mia vita, mi ha catapultato nella vita adulta da un secondo all’altro" ha poi detto Stefano sempre presente nella vita di suo figlio attraverso piccoli grandi gesti: "Se non ci sono, mi piace mandargli un messaggio prima che va a scuola e fare una video chiamata quando esce. È il nostro rito quotidiano".