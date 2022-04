"Stefano e Belen di nuovo a nozze". Adesso parla l'amica di De Martino

"Se torni stavolta, deve essere per sempre". Sarebbe questo l'ultimatum che Belen ha dato a Stefano De Martino, tornato "all'ovile" per la terza volta dopo la rottura con la showgirl arrivata dopo il primo lockdown. E sembra proprio che abbia funzionato. Sì perché, stando a quanto raccontato ai giornali da una amica di lui, il ballerino di Amici avrebbe deciso di chiedere di nuovo la mano della ex moglie. Così come è stato nel 2013, a Comignago, quando è stato pronunciato il primo "sì".

Il "piano segreto" dell’ex ballerino di Amici è stato rivelato da questa conoscente al magazine Nuovo, nel numero in edicola questa settimana. "Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio", ha dichiarato la ragazza. Voci di corridoio o realtà dei fatti? Al momento non è dato sapere perché le indiscrezioni non sono state commentate dai diretti interessati.

Di certo c'è che, questa volta, Belen sta schierando tutta la prudenza del caso. "Fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta", ha scherzato ieri in diretta alle Iene, show di Italia Uno che conduce insieme a Teo Mammucari, rispondendo alla domanda di una telespettatrice che sosteneva di voler fare la corte al bel napoletano. Chi invece si limita solamente a dirsi particolarmente felice è invece Stefano, che al momento non rilascia ulteriori dichiarazioni sul tema (pur coltivando il sogno delle seconde nozze, a quanto pare).

Del resto, a giudicare dalle ultime foto che li ritraggono insieme, i due questa volta sembrano fare davvero sul serio: proprio in queste settimane, infatti, sono stati immortalati al parco, a Milano, insieme al figlio Santiago, nato otto anni fa, e a Luna Marì, la seconda figlia avuta da lei da Antonino Spinalbese, l'ex hairstylist a cui è stata legata per un anno e mezzo.