Cicogna in arrivo per Giorgia Crivello e Stefano Laudoni: dopo l'aborto il cielo si tinge di blu

Nei giorni scorsi l'influencer Giorgia Crivello aveva il lieto annuncio della gravidanza in corso dopo aver vissuto: "Mesi emozionanti ma dall’altro lato ricchi di preoccupazione per noi, sopratutto dopo l’ultima esperienza che abbiamo avuto". Ad oltre un anno dall'aborto della prima gravidanza, Giorgia Crivello scoppia di gioia nel raccontare l'arrivo di un piccolo bebè in casa Laudoni: "La nostra famiglia diventa più grande e noi ancora non abbiamo realizzato e mo che facciamo????" aveva raccontato sui social.

A pochi giorni da quell'annuncio è arrivato il momento del gender reveal: travolta dall'affetto di parenti ed amici, la giovane coppia ha scoperto che presto arriverà un maschietto: "L’avevamo detto di volere una vita come Steve McQueen" ha scritto in un post l'influencer che a fatica trattiene le lacrime dalla gioa.

Il video condiviso sui social ha raccolto tantissimi like e commenti tra i quali spicca il messaggio di Chiara Ferraghi ma anche delle amiche e colleghe influencer Giorgia Lucini, Micol Olivieri, Serena Enardu e Alice Basso.

La coppia si è sposata sei anni fa, dopo che Stefano Laudoni aveva chiuso (bruscamente) la relazione con un'altra influencer, Valentina Vignali. Rottura che aveva lasciato pesanti strascichi soprattutto per le accuse mosse dall'ex cestista nei confronti del ragazzo con il quale stava da oltre 4 anni.