Stefano Macchi ha già dimenticato Anna Pettinelli: le foto con la nuova compagna

Che il matrimonio tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi fosse finito era ormai noto, ma le foto condivise sui profili social di Macchi e della sua nuova compagna ne sono la riprova. Macchi avrebbe trovato di nuovo l'amore tra le braccia di Elisa D’Ospina, modella curvy classe 1983.

A raccontare il naufragio della loro relazione era stata la stessa Pettinelli al Maurizio Costanzo Show a giugno: "Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole e s’era fatta notte", aveva raccontato. Se al momento Pettinelli non ha condiviso scatti con presunti nuovi fidanzati, non si può dire lo stesso per Macchi che neanche due mesi dopo l'annuncio pubblico della separazione si sta godendo una vacanza con D'Ospina a Ibiza.

Chi è Elisa D’Ospina

La notizia della loro relazione rende nota la fine di un altro matrimonio: quello tra D'Ospina e Andrea Alessandrini Gentili (erano sposati dal 2011). Sì, anche nel loro caso c'erano delle voci che riguardavano una crisi, ma nessuno sapeva che i due si fossero lasciati. Ora che i due sono usciti allo scoperto chissà quale sarà la reazione degli ormai ex.

Tra i due la relazione sembra andare a gonfie vele con tanto di selfie, cuori e messaggini d'amore. Elisa è una famosa modella, ha preso parte al programma Detto Fatto con Caterina Balivo e proprio tramite la trasmissione è diventata molto famosa; inoltre ha una propria linea d'abbigliamento. Su Instagram, dove vanta ben 355mila follower condivide molte sue foto, ma tratta anche temi importanti come l'accettazione di sé e la lotta al bullismo.

Secondo alcune indiscrezioni proprio a causa della relazione con Stefano Macchi sarebbe stata mandata via da Rtl (radio dove lavorava e dove tutt'ora lavora la figlia di Anna Pettinelli, Carolina Russi Pettinelli).

Anna Pettinelli e Stefano Macchi a Temptation Island

Pettinelli e l'ormai ex marito avevano anche partecipato a Temptation Island Vip, facendosi conoscere meglio come coppia al grande pubblico, e riuscendo a restare insieme nonostante una piccola debolezza di lui nei confronti di una tentatrice che scatenò la gelosia della conduttrice radiofonica.