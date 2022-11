Il papà influencer: "Dormivo in strada poi ho iniziato a fare video con mia figlia e monetizzare"

Ha 33 anni, origini romane, una bimba di sei e nella vita è un papà influencer (anzi, il papà influencer più famoso d'Italia). Stiamo parlando di Stefano Pollari, il giovane papà che ha scelto di sfruttare i social per rialzarsi dai suoi problemi economici e trovare i soldi e il successo raccontando la sua quotidianità insieme la sua bambina Ilary con dei video su Instagram e TikTok. Non solo mamme ma anche papà social finiscono al centro dell'attenzione mediatica per aver scelto la strada delle piattaforme social e della sovraesposizione dei loro figli per fare soldi e a parlarne è lo stesso Stefano che a oggi conta 1,5 milioni di seguaci su Tik Tok con una media di 15 milioni di visualizzazioni al mese, oltre 400mila iscritti sul canale Youtube e 315 mila followers su Instagram, dove, ogni giorno, propone dei video insieme alla sua piccolina, Ilary e che, dopo il successo, ha perfino scritto un libro: "I papà sono bugiardi" edito da Mondadori e in collaborazione con Whatthefactory.

"I social mi hanno salvato la vita - ha svelato Stefano raccontando la sua storia ad Adnkronos -. Avevo toccato il fondo, perso il lavoro, non avevo nemmeno una macchina per dormire. Dormivo in quella di un amico. Sono vivo grazie a mia figlia Ilary e ora viviamo, insieme, la nostra riscossa. Non è stato facile, poco dopo la nascita di Ilary, mia figlia arriva la decisione dell’autorità giudiziaria di chiudere il forno di famiglia per problemi legati ai proprietari delle mura del locale. Saracinesche abbassate e per me inizia l’incubo. Disoccupato con una figlia appena nata da crescere. Niente soldi, mi sono separato poco dopo. Ho iniziato a dormire per strada, in un’auto che mi prestava un amico. Problemi su problemi. Lavori saltuari, 20 euro, 30 euro. Ma non ho mollato. Dentro di me pensavo ‘avrò la mia occasione'. Non ho mollato per lei”.

Stefano ammette, poi, di aver sviluppato una passione per i social e i video che ha deciso di provare a fare soldi puntando tutto su contenuti social insieme a sua figlia che piano piano hanno iniziato a diventare sempre più popolari raggiungendo il cuore di tantissimi utenti.

"Ho iniziato a raccontare la vita di un padre separato insieme alla propria figlia. All’inizio mi guardavano 4 persone, ma col tempo Ilary è cresciuta. Ho aperto Facebook, TikTok, Instagram e ho iniziato a monetizzare i video che facevo, filmando le giornate con mia figlia, quello che facevamo insieme. Ora, in totale, abbiamo 1,5 milioni follower, ho una bella casa e una vita felice. Anche a livello economico sto bene".