Stefano Sala: “Con Dayane Mello non fu amore. Rimase incinta due settimane dopo il primo incontro”

Dichiarazioni destinate a occupare le cronache di una prossima diretta del GF Vip quelle rilasciate al settimanale Chi da Stefano Sala su Dayane Mello, concorrente del reality che tanto attinge dalle vite private dei suoi protagonisti. Il modello ha accusato la ex fidanzata aver mentito sul suo conto e di non credere alla sincerità delle sue lacrime versate per la mancanza della figlia Sofia verso cui sostiene di essere una “madre assente”. Inoltre, Stefano Sala ha ammesso chiaramente che la loro non fu mai una storia d’amore, ma retta su una passione nata all’improvviso e finita altrettanto velocemente.

Stefano Sala contro Dayane Mello

Stefano Sala ha spiegato di aver conosciuto Dayane Mello sette anni fa e, dopo due settimane dopo il loro primo incontro, lei rimase incinta. “Un fulmine a ciel sereno”, ha confidato Sala “Eravamo giovani, contenti e spensierati. Non abbiamo mai avuto il dubbio di dire: ‘Non teniamolo'. Mai!”. Un anno dopo tra i due sarebbe iniziata una crisi che gli ha fatto comprendere di non avere mai amato veramente Dayane:

“Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi è un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia. […] Ora abbiamo l’affido congiunto di Sofia, ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti questo sia ben chiaro”.

Stefano Sala: “Dayane Mello racconta molte bugie”

Al Grande Fratello Vip Dayane Mello racconterebbe molte bugie: “Questa situazione mi fa piangere”, ha rimarcato Sala parlando della figlia che frequenta la prima elementare e che la racconta subissata di domande sulla madre da parte dei compagni di scuola: “Mia figlia fa la prima elementare ed è molto sveglia, torna a casa e mi racconta che i suoi compagni le dicono: ‘Ma hai visto tua madre cosa ha detto, cosa ha fatto?'. Mi creda, questa situazione mi fa piangere. Soprattutto perché Dayane ha detto una serie di falsità. […] Non credo nemmeno alle lacrime di lei destinate a nostra figlia quando ha scoperto che l’avrebbe sentita il giorno dopo. Secondo me piangeva per le accuse di Franceska”.

Il riferimento è a Pepe che ha accusato Dayane di essere una madre poco presente e di fingere interesse per Francesco Oppini solo per creare dinamiche che le permettano di restare in gioco. Stefano Sala, poi, si è detto pronto a intervenire se “la vicenda dovesse prendere una piega ancora più pesante” e sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip in una passata edizione, ha ammesso di aver acconsentito per provvedere ai bisogni di sua figlia Sofia: “Dovevo lavorare per portare avanti la mia bimba e farla mangiare, data la madre assente da questo punto di vista”.