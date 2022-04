Stefano Tacconi, il messaggio della figlia: "Torna da me"

Sono ore di apprensione ma anche di speranza per la famiglia di Stefano Tacconi. L'ex portiere della Juventus è stato colpito ieri da ischemia ed è ricoverato all'ospedale di Alessandria, nel reparto di neurochirurgia, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi.

Accanto a lui la moglie Laura Speranza e i quattro figli, Andrea, Virginia, Alberto e Vittoria. Le prime parole dei ragazzi arrivano sui social. "Riprenditi papi, sei un leone! Vincerai anche questa battaglia" ha scritto per primo Andrea, che ha anche ringraziato tutte le persone che in questo momento li stanno inondando di affetto. Virginia invece ha condiviso tra le storie Instagram una toccante foto di un abbraccio con il papà e ha scritto: "Torna da me". Il quadro clinico di Tacconi è complicato, ma la famiglia non perde la speranza e lotta, come può, insieme a lui.

Le storie pubblicate dai figli di Stefano Tacconi

Il malore

Stefano Tacconi si è sentito male ieri mattina ad Asti, dove si trovava per una cena di beneficenza la sera prima. Secondo quanto si è appreso l'ex calciatore, che era in compagnia di uno dei suoi figli, ha proseguito la serata in un locale da ballo nel centro della città e la mattina dopo ha accusato il malore. Trasportato all'ospedale Cardinal Massaia di Asti, i medici hanno deciso immediatamente di trasferirlo ad Alessandria