Stefano Tacconi scrive alla moglie, il figlio posta la foto del bigliettino

Era il 24 aprile scorso quando si diffondeva la notizia delle condizioni di salute di Stefano Tacconi, colpito da un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. In queste settimane è stata enorme l'ondata di affetto per l'ex portiere di Juventus e Nazionale, da allora ricoverato in ospedale ad Alessandria. Lo scorso 6 giugno è stato sottoposto ad un intervento previsto dal percorso di cura a cui, aveva spiegato il direttore della Struttura di Neurochirurgia, Andrea Barbanera, avrebbe fatto seguito la riabilitazione in assenza di complicazioni.

E tutto, fortunatamente, sta andando come ci si augurava: "Finalmente ci hanno comunicato che la prossima settimana papà verrà trasferito in un centro per iniziare un percorso riabilitativo" ha fatto sapere il figlio Andrea sui social dove ha condiviso anche il bellissimo gesto che il padre ha voluto rivolgere alla moglie Laura Speranza, al suo fianco da trent'anni.

Il bigliettino di Stefano Tacconi per la moglie

"S+L love", ovvero le iniziali di Stefano e Laura, accompagnate dalla parola "amore" in inglese: questo il testo del biglietto di Stefano Tacconi, scritto con grafia incerta, indirizzato alla moglie Laura. "Subito dopo l'operazione papà ha fatto capire di voler scrivere qualcosa" ha aggiunto Andrea che così ha rimarcato il progressivo recupero del padre.

Un amore forte quello tra Stefano Tacconi e Laura Speranza, innamorati più di trent'anni fa e oggi più legati che mai. La coppia si è sposata nel 2011 dopo una lunga convivenza e dal loro amore sono nati e quattro figli Andrea, Alberto, Vittoria Maria e Virginia, sempre accanto ai loro genitori soprattutto in un momento delicato come questo.