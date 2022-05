Stefano Tacconi e Laura Speranza, storia di un amore lungo più di trent'anni

Le condizioni di salute di Stefano Tacconi non si sono ancora stabilizzate. Colpito da un'emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma lo scorso 23 aprile, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana è ancora ricoverato all'ospedale di Alessandria, dove è stato trasferito da Asti. Ad aggiornare sullo stato dell'ex sportivo che il prossimo 14 maggio compirà 65 anni è stato nelle scorse ore un bollettino medico: "Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico", ha fatto sapere Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria, parlando di una "condizione clinica altalenante" nella sua fase più complicata che potrebbe evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo nei prossimi giorni.

Enorme l'ondata di affetto che sta travolgendo Stefano Tacconi, sin dal momento della notizia del malore destinatario degli abbracci virtuali dei fan e della concreta vicinanza della moglie Laura Speranza e dei quattro figli nati dal loro amore. La donna, ex modella, non ha rilasciato dichiarazioni sulla delicata situazione del marito con cui da oltre trent'anni condivide la sua vita.

La storia d'amore di Stefano Tacconi e Laura Speranza

Stefano Tacconi, portiere della Juventus per quasi un decennio (1983-1992), e Laura Speranza si sono innamorati più di trent'anni fa e da allora non si sono mai lasciati. La coppia si è sposata nel 2011 dopo una lunga convivenza e dal loro amore sono nati e quattro figli Andrea, Alberto, Vittoria Maria e Virginia. "Siamo una coppia respondabile, non separarsi dopo 30 anni non è facile nel mondo dello sport e dello spettacolo" raccontavano a Storie Italiane nel 2019 Stefano e Laura ripercorrendo la loro storia d'amore. Una relazione intensa che poco più di un anno fa fu argomento di cronaca televisiva per via della possibilità che l'ex portiere potesse trasferirsi in Cina per lavoro e compromettere così l'equilibrio famigliare.

"E' molto tenace e sono tenace anche io... Portare tutta la famiglia in Cina non è semplice" ammise la moglie di Tacconi, ospite di Pomeriggio Cinque, paventando una crisi: "L'ho sempre seguito, a Torino quando giocava per la Juventus, a Genova... Siamo sempre stati molto uniti".

"C'è la possibilità che io vada in Cina, e andrò da solo, ma senza la famiglia" fu la replica di lui che in quell'occasione raccontò come i problemi di salute passati e la scomparsa di alcuni suoi grandi amici lo avessero indotto a riprendere in mano la propria libertà. "Un anno e mezzo fa ho rischiato di andare sulla sedia a rotelle, mi sono operato alla schiena... Volevo riprendere un po' la mia libertà mentalmente" affermò allora, assicurando che comunque la sua famiglia sarebbe sempre stata al primo posto.