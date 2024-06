Nuova operazione per Stefano Tacconi: l'annuncio del figlio Andrea

Stefano Tacconi deve subire una nuova operazione, ulteriore tappa del lungo percorso iniziato dopo l'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma che ha colpito l'ex portiere della Juventus e della Nazionale nell'aprile 2022. Ad annunciarlo il figlio Andrea: "Ciao a tutti, domani papà dovrà affrontare una nuova operazione delicata. Il suo spirito non cambia, rimane sempre un leone. Avanti tutta", si legge in una storia Instagram alla vigilia dell'intervento fissato per oggi, 13 giugno 2024. L'intervento, riporta Repubblica, viene effettuato presso l'ospedale Molinette di Torino.

Le cause dell'intervento

Qualche giorno fa Stefano Tacconi aveva raccontato le sue condizioni di salute in un'intervista a DiPiù: "Ora anche se sto meglio e sono tornato a camminare, il mio calvario non è ancora finito. Le ultime visite che ho fatto hanno evidenziato dei coaguli di sangue, dei “trombi”, nelle gambe e nella vena aorta. Devono “aprirmi” e darmi una sistemata. Mi hanno promesso che poi sarò come nuovo", aveva spiegato. Allo stesso tempo l'ex portiere aveva rassicurato tutti: "Mi sento un leone, i medici hanno detto che il mio recupero ha del miracoloso. Parlo in maniera scorrevole, senza “incartarmi”, e non ho strascichi".

Dopo l'ischemia dell'aprile 2022 Tacconi ha fatto enormi progressi. Trasferito dall'ospedale di Asti a quello di Alessandria, l'ex portiere ha proseguito la riabilitazione fino al marzo 2023 e poi in strutture di altre Regioni. A fine maggio si era presentato a Verissimo nella trasmissione di Silvia Toffanin camminando senza stampelle. Al suo fianco non è mai mancato il sostegno della sua famiglia: Stefano Tacconi, portiere della Juventus per quasi un decennio (1983-1992) è sposato con Laura Speranza, sua compagna di vita da più di trent'anni fa. Dal loro amore sono nati e quattro figli Andrea, Alberto, Vittoria Maria e Virginia.