Stefano Tacconi, prima uscita pubblica dopo un anno e mezzo di ricovero: le foto

Stefano Tacconi torna a farsi vedere in pubblico dopo un anno e mezzo di ricovero. L'ex portiere, che nell'aprile del 2022 è stato colpito da una emorragia cerebrale, ha trascorso una serata con la moglie e i figli, insieme ad alcuni amici di famiglia, in un ristorante di San Giovanni Rotondo, in Puglia.

Tacconi - ricoverato da mesi nell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza per la riabilitazione - ha avuto il permesso dei medici per uscire e dopo la cena è rientrato. A pubblicare alcune foto il titolare del ristorante sulla pagina Instagram del locale. "Dopo lunghi 18 mesi di ricoveri ospedalieri tra Alessandria, Milano e San Giovanni Rotondo il noto portiere Stefano Tacconi, col permesso dei medici, ieri (martedì sera, ndr) ha effettuato la sua prima uscita pubblica per inziare a riassaporare ritmi di una vita ,sopratutto quella legata ai sapori gastronomici pugliesi e sceglie il ristorante Lo Chalet dei Gourmet di San Giovanni Rotondo" si legge nel post. Tacconi, sulla sedia a rotelle, è apparso sereno e in buona forma.

L'ex calciatore sta seguendo un importante percorso riabilitativo, ma finalmente inizia a poter godere di momenti liberi fuori dall'ospedale. Felicissimo il proprietario del ristorante: "Siamo orgogliosi di aver ospitato un grande uomo del calcio italiano che ci ha regalato tante emozioni durante la sua lunga carriera calcistica. Noi lo abbiamo visto sereno e felice con la sua famiglia e amici nel gustarsi una piacevole serata tra tante eccellenze gastronomiche". E sui social tutti a fare il tifo per lui: "Forza Stefano".