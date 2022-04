Walter Zenga: "Io e Tacconi rivali ma mai nemici, sono senza parole"

La vita di Stefano Tacconi è appesa a un filo. Sono ore critiche per l'ex portierone bianconero, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Alessandria dopo essere stato colpito da ischemia. La notizia ha lasciato di stucco il mondo del calcio italiano, di cui è stato protagonista per vent'anni, vestendo anche la maglia della nazionale, tra l'87 e il '91.

In quegli anni secondo portiere, con Walter Zenga tra i pali. Rivali tante volte nel derby d'Italia, compagni nel campionato del mondo 1990, i due sono sempre stati molto legati. "Sono veramente senza parole" ha detto Zenga ai microfoni di Sky Sport commentando la notizia, poi ha aggiunto: "Abbiamo una chat del mondiale degli anni '90, siamo tutti dentro. Ci siamo scambiati qualche messaggio ovviamente. Pensare che Stefano possa essere in un letto d'ospedale in condizioni critiche era l'ultima delle cose che si potesse pensare. Quello che possiamo fare tutti quanti è pensare di poterlo rivedere presto, perché era un mio rivale ma mai un mio nemico. Siamo sempre stati molto legati l'uno all'altro, ci siamo sempre punzecchiati, ma abbiamo sempre avuto rispetto e questo va al di là degli uomini e dei colori delle maglie".

Walter Zenga ha dedicato allo storico antagonista anche un post su Instagram. "Forza Stefano" ha scritto, accanto a una loro vecchia foto sul campo di calcio. Il modo migliore per combattere in qualche modo insieme a lui in questo momento.

Il post di Walter Zenga