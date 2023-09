"Non sono uno stinco di santo": Stefano De Martino rompe il silenzio sui tradimenti a Belen (video)

Dopo le affermazioni sul suo "ri-divorzio" da Belen Rodriguez, Stefano De Martino risponde anche ad altre domande più intime nel corso dell'intervista a Belve. In particolare, a quella sulla presunta sua tendenza al tradimento che la ex moglie ha fatto intendere in alcune occasioni. "Il mio matrimonio non è finito per un tradimento" ha assicurato l'ex ballerino: "Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell'esclusività dei sentimenti (…) Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Non ho mai capito gli uomini che c'hanno le amanti. Deve essere una fatica immane".

Quanto alla sua infanzia a Torre Annunziata, prima del successo: "Vivevo in un quartiere ruspante: nel palazzo non c'era il portone, a terra c'erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita: il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio".

Vita privata ma non solo: il dialogo con Francesca Fagnani ha riguardato anche la sfera professionale di Stefano De Martino. "Con l'età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto", ha aggiunto. E all'idea di poter essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo: "È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco.