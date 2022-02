Stefano in versione papà: le foto della vacanza con Santiago (mentre Belen coccola la sua Luna)

Stefano De Martino e il figlio Santiago sono volati al mare per una vacanza tutta dedicata l’uno all’altro in un momento che tanto racconta della loro famiglia probabilmente intenzionata a riunirsi ancora. Le prime immagini che mostrano il bambino sorridente e intento a giocare sulla spiaggia con lo sfondo di un tramonto suggestivo arrivano dal profilo Instagram del conduttore. “Vita” si limita a scrivere l’ex ballerino nella didascalia che descrive con una parola l’importanza centrale del bambino, frutto dell’amore per Belen Rodriguez sempre meno ex e sempre più (ancora) moglie...

E Belen coccola la sua Luna Marì

Ma mentre lui continua a non commentare le foto, i video e anche le dichiarazioni che raccontano di un ritorno di fiamma, la showgirl argentina ammette il riavvicinamento con il padre del suo primogenito: “Usciamo a cena. Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli” ha ammesso Belen che, dopo aver accompagnato in aeroporto padre e figlio, è tornata a casa dalla sua Luna Marì. Ora che Santi è in vacanza con il suo papà, tutte le attenzioni sono per la piccola nata sette mesi dalla relazione con Antonino Spinalbese ormai conclusa. Alla piccola, infatti, è dedicata la prima foto social della giornata che la ritrae teneramente accoccolata nella sua culletta mentre dorme.

“Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi” ha detto di recente commentando la fine della relazione con Antonino: “Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”.