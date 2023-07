Stefano De Martino in vacanza da solo con Santiago, la crisi con Belen sembra insanabile

Agatha Christie diceva che tre indizi fanno una prova. Nell'ultima crisi che si vocifera esserci tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è bella che superata. Da settimane si parla di un nuovo allontanamento fra i due - l'ennesimo, dopo il ritorno di fiamma della scorsa estate - e sono diverse le avvisaglie che fanno pensare come stavolta non si tratta di rumors infondati.

La settimana scorsa il conduttore non portava la fede alla presentazione dei palinsesti Rai - dove era seduto accanto ad Alessia Marcuzzi, presunto flirt che gli era stato affibbiato anni fa ma sempre smentito - mentre pochi giorni fa la showgirl argentina ha cancellato su Instagram una foto che si erano scattati durante l'ultima gita in barca a Napoli, alla fine di giugno. Non contenta Belen - anche lei apparsa senza fede - ha pubblicato anche un post dal titolo abbastanza eloquente: "Si ricomincia da capo".

La prova regina arriva da Londra, dove De Martino è appena arrivato insieme al figlio Santiago. Una vacanza tra padre e figlio, da soli, mentre Belen Rodriguez è rimasta a Milano insieme a Luna Marì, la figlia avuta da Antonino Spinalbese, che proprio ieri ha compiuto 2 anni. Alla piccola festa organizzata in casa c'era Santiago ma non Stefano, che invece oggi lo ha portato con sé per una vacanza inglese. L'assenza di Belen è poco chiara (o forse sarebbe meglio dire significativa), visto che siamo a luglio e al momento la showgirl non ha nessun impegno televisivo. Estate da separati? Gli indizi, arrivati a questo punto, ci sono tutti.

Il post pubblicato da Stefano De Martino