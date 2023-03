Strage Corinaldo: Fedez sta male e non si presenta in aula. Lucarelli: "Fai del bene solo a favore di telecamera?"

"Se davvero ti impegni molto per fare del bene all'umanità, oltre a uova e assegni sempre a favore di telecamera, vai a fare il tuo dovere di cittadino". Così Selvaggia Lucarelli attacca Fedez all'indomani della decisione del rapper di non presentarsi in aula per il processo bis legato alla strage in discoteca a Corinaldo. Com'è noto infatti il cantante ha inviato un certificato di malattia e non ha presenziato per legittimo impedimento, sebbene fosse stato convocato dai giudici perché era stato ospite dello stesso locale.

"L'altra volta dovevi girare uno spot, questa volta un certificato medico. Intanto ci sono tante famiglie che dopo cinque anni ancora aspettano che sia fatta giustizia per cinque ragazzini e quella madre morti. E aspettano anni anche per rinvii come questi". A Corinaldo morirono cinque minorenni e una madre 39enne, e la magistratura vorrebbe fare chiarezza sulle condizioni strutturali della discoteca nel periodo precedente alla strage. Tra i convocati anche il rapper Sferaebbasta, anch'esso assente.

Fedez e i problemi di salute

Intanto c'è apprensione per le condizioni di Fedez. Dopo la tempesta mediatica seguito alla gag erotica con Rosa Chemical sul palco di Sanremo, ormai un mese fa, in molti hanno parlato di una presunta crisi matrimoniale con la moglie Chiara Ferragni. Crisi che però è stata smentita. Certo è che l'artista 33enne non sta passando un buon periodo, come raccontano gli ultimi video in cui si è mostrato sui social dove è apparso provato ed in preda ad una inedita balbuzie. Proprio per queste ragioni ha deciso di prendersi uno stop professionale, evitando di prendere parte alla conferenza stampa di lancio dello show "Lol" che conduce su Amazon Prime Video e di presenziare appunto in aula a Corinaldo.