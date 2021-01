Stefano De Martino da piccolo, la somiglianza con il figlio Santiago è impressionante: boom di like per la foto

Il ballerino e conduttore di 'Stasera tutto è possibile' pubblica uno scatto che lo mostra a 6 anni, più o meno l'età del suo bambino nato dall'amore per la ex moglie Belen Rodriguez

Momento amarcord per Stefano De Martino che ha deliziato i suoi follower con la foto di un passato remoto foriero di migliaia di like e commenti entusiasti. Lo scatto pubblicato su Instagram mostra il ballerino e conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ a 6 anni, sorridente mentre guarda l’obiettivo della fotocamera con indosso un accappatoio bianco. “Dall’espressione potrete capire che questa foto ritrae l’esatto momento in cui mi dissero:”Se fai il bravo tra 25 anni, 4 mesi, 5 giorni, 1 ora e 49 minuti condurrai per la seconda volta un programma televisivo intitolato STASERA TUTTO È POSSIBILE”, ha scritto il presentatore a corredo dell’immagine, destinataria delle osservazioni dei fan che hanno notato subito l’impressionante somiglianza con il figlio Santiago, oggi più o meno della stessa età del padre ritratto nella foto.

“Tuo figlio è uguale a te”, scrive qualcuno; “Santiago t’ha tagliat a cap”, aggiunge in dialetto campano qualcun altro. E, in effetti, lo sguardo e quel sorriso irresistibile sono gli stessi del bambino adorato dal conduttore che, single dalla fine del matrimonio con Belen, dedica tutto se stesso a lui e al lavoro.

(Sotto, due foto di Santiago pubblicate sul profilo Instagram di Stefano De Martino)