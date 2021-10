Emma scrive a Stefano De Martino: migliaia di like per il messaggio social

Gli auguri di compleanno della cantante per il conduttore, suo storico ex fidanzato, sono stati apprezzati da una numerosissima schiera di fan

Sono in migliaia i fan che hanno avuto un pensiero per Stefano De Martino nel giorno del suo 32esimo compleanno, festeggiato ieri domenica 3 ottobre. Con una foto che lo mostra mentre nelle mani tiene due candeline simbolo dei suoi anni, l’ex ballerino oggi conduttore televisivo Rai ha ringraziato tutti per l’affetto ricevuto, riscuotendo ancora una valanga di messaggi tra cui ha spiccato quello di Emma Marrone, sua storica ex fidanzata.

"Auguri Ste" ha scritto la cantante a corredo dell’immagine, commento che ha suscitato la reazione di una folta schiera di follower tutti conquistati da un gesto esaustivo degli attuali ottimi rapporti tra i due. 1663 i like al pensiero di Emma, decine i complimenti rivolti a lei che pubblicamente ha voluto esprimere il suo affetto per l’uomo che ormai più di dieci anni fa le è stato accanto prima che Belen Rodriguez entrasse nelle loro vite. "Tutte noi donne dovremmo prendere esempio da te", scrive una utente; "Sei una bella persona,credo che il tuo pensiero sarà molto gradito" aggiunge qualcun altro che così sottolinea di apprezzare l’assenza di qualsiasi tipo di rancore verso un passato ormai archiviato. E infatti, come immaginato, ecco arrivare il ringraziamento del destinatario: "Grazie", ha risposto Stefano con un cuore simbolo di grande affetto.

Emma ricorda Stefano De Martino: "Eravamo felici, poi uno tsunami ha travolto tutto"

Come ha ben dimostrato l’ultimo gesto di Emma, oggi i rapporti tra lei e Stefano De Martino sono ottimi. Per la cantante salentina la storia d’amore con l’ex ballerino nata tra i banchi di 'Amici' resta ancora uno dei ricordi più dolci. "Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient'altro" ha ricordato tempo fa: "All'improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico".

Il riferimento era all’ingresso di Belen nel loro rapporto che scatenò un immenso clamore mediatico che per lei fu difficile fronteggiare: "Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertina studiate ad hoc. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente", ha confidato allora.