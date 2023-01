Quattro abiti nuziali, tiare di diamanti, dieci giorni di festa: le nozze extralusso della figlia del Sultano del Brunei

Un matrimonio fuori da ogni possibilità di replica quello che ha celebrato l'unione tra la principessa Azemah, ottava figlia del sultano del Brunei Hassanal Bolkiah e della sua ex seconda moglie Hajah Mariam, e il principe Bahar, suo cugino, figlio del principe Jefri Bolkiah, fratello dell'attuale sultano. I festeggiamenti si sono tenuti all'Istana Nurul Iman Palace, residenza ufficiale del Sultano del Brunei nonché sede del governo: iniziati l'8 gennaio, si sono conclusi dieci giorni dopo, scanditi da una serie di momenti che adesso iniziano a mostrati sui social con foto e video.

Eccezionali i dettagli dell'organizzazione, a partire dai vestiti sfoggiati dalla sposa, titolare di un patrimonio stimato qualcosa come 20 miliardi di euro. Quattro gli abiti da sposa spettacolari sfoggiati dalla principessa in una parte della cerimonia, di diamanti le tiare indossate, come la spettacolare Diamond Heart Tiara appartenente alla sua matrigna, la regina Saleha.

La cerimonia e i festeggiamenti

I festeggiamenti sono iniziati con la "cerimonia della polvere", con i dignitari del paese che hanno sfilato davanti agli sposi e li hanno consacrati applicando polveri colorate e oli essenziali sulla fronte. Poi si è svolta la cerimonia di Bersanding, che è la principale cerimonia di matrimonio reale. La sposa ha indossato una nuova tiara di diamanti e un bellissimo abito bianco impreziosito da pietre scintillanti. Arrivato sotto il baldacchino davanti alla principessa, Bahar ha quindi dato la sua mano che il Sultano ha preso per porre sulla fronte della figlia, gesto che ha simboleggiato l'unione ufficiale degli sposi. La cerimonia di matrimonio è stata seguita da un banchetto e un ricevimento.