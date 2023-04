"Troppo sexy", attacco all'ex suor Cristina dopo l'uscita del suo videoclip

“L’unico giudizio che conta è quello del Signore”. Così l'ex suor Cristina risponde a chi l'ha criticata definendola troppo sexy nel video della canzone La felicità è una direzione.

L'ex concorrente di The Voice, intervistata da La Repubblica, ha sottolineato come ad una donna non si perdoni quasi nulla, "figurarsi a un'ex religiosa". Consapevole di essere facilmente attaccabile per le sue scelte di vita ha spiegato come tutto sia iniziato nel periodo Covid.

"Ho capito che la vita religiosa non era più il mio posto. Ora sono qui e sono più serena”, ha raccontato forte delle sue scelte. Ora il suo unico obiettivo è quello di fare musica: “In questo momento penso solo alla nuova canzone".