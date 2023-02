Da suora a influencer, Cristina Scuccia debutta su TikTok: "Pronti a seguirmi?"

"Siete pronti a seguirmi?", è così che, quella che tutti conoscevamo come Suor Cristina, è diventata semplicemente Cristina Scuccia, influencer wannabe. L'ex concorrente di The Voice, che aveva conquistato tutti con le sue doti canore e quella voglia di esibirsi e divertirsi, nonostante l'abito da suora, adesso non solo si è svestita tornando a essere Cristina e basta, una 34enne pronta a vivere una nuova vita dopo l'esperienza religiosa, ma ha anche deciso di buttarsi nel mondo di TikTok e provare a diventare un'influencer. Ebbene sì, preparatevi a vederla sotto nuove vesti e pronta a raccontare la sua storia perché è proprio questo che Cristina Scuccia punta a fare in questa nuova esperienza social.

Iscrittasi su TikTok solo quattro giorni fa, Cristina ha già ottenuto quasi 42mila followers, e ha pubbicato due video che in pochissimo tempo sono subito diventati virali.

"Benvenuti nel mio profilo, io sono Cristina e c'è stato un cambiamento nella mia vita. Io sono più carica di prima e questo sarà il nostro spazio dove potremo raccontarci dove io condividerò con voi la mia storia, le mie passioni e tutto ciò che amo. Ci vediamo presto", è così che Cristina ha annunciato a tutti il suo debutto su TikTok.

E a chi le dice di essere un esempio, lei risponde: "La parola esempio mi mette un po' di ansia perché non sono perfetta, non lo sono mai stata e non lo sarò, come un po' tutti noi. L'unico mio desiderio è quello di condividere con voi la mia storia affinché qualcun altro che, magari, in questo preciso istante si trova incastrato in quel limbo di una scelta difficilissima, se restare, andare, se cambiare lavoro, se prendere la propria vita in mano, ci sono tante sfaccettature in fondo, cambiano le situazioni ma tutti noi ci troviamo di fronte a delle scelte importanti di vita, quindi ci vuole tanta forza di volontà, quella forza di volontà che nasce solo da dentro di noi perché solo noi abbiamo il potere di questo cambiamento perché il nostro cuore sa dove vuole andare".

Riuscirà Cristina a sfondare anche come influencer, stando ai dati dei suoi primi video, sembra proprio di sì.