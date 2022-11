Suor Cristina "riconvertita"? Le suore orsoline cambiano versione: la loro verità

Se in un primo momento le suore orsoline avevano commentato con freddezza la "riconversione" di suor Cristina, ovvero la suora "vip" che ha abbandonato le vesti religiose dopo quattordici anni, adesso una rappresentante dell'ordine religioso torna a rompere il silenzio sul caso mostrando toni decisamente più concilianti nei confronti della 34enne. "Mi dispiace - spiega Madre Carmela Distefano (Madre Generale delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia) - che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino". E ancora: "La sentiremo sempre una nostra sorella e l'accompagneremo con l'affetto e con la preghiera".

Proprio ieri infatti le consorelle avevano commentato l'accaduto in modo molto sbrigativo, incalzate telefonicamente dalla rivista Fanpage. "Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c'è proprio niente di cui parlare", avevano dichiarato all'indomani dell'intervista rilasciata a Verissimo in cui Cristina Scuccia annunciava il ritorno alla sua vita quotidiana, abbandonando la vocazione che l'aveva colta nel 2008 e che era stata messa in crisi dal successo raggiunto con lo show "The Voice of Italy" nel 2014.