Super Mario a casa dei Ferragnez: la reazione di Vittoria è esilarante

Quando suonano alla porta dei Ferragnez - nel loro attico di CityLife, a Milano - dall'altra parte potrebbe esserci chiunque. Dopo Spiederman e Posaman, oggi è arrivata un'altra sorprendente visita ma non di un supereroe. Ospite di Fedez e Chiara Ferragni, Super Mario.

Il famoso personaggio della Nintendo ha suonato il campanello e ad aprire è stata Vittoria. La piccola di casa, per niente intimorita, lo ha accolto sorridente e curiosa. Al settimo cielo Leone, felicissimo di conoscere uno dei suoi cartoni preferiti. I bambini hanno giocato con lui per un'oretta, poi Mario è andato via ed è stata sempre la Vitto ad accompagnarlo alla porta, da perfetta padrona di casa. Chissà chi si celava sotto la maschera, ma queste sono domande "da grandi"...

Su Fedez e Chiara Ferragni è tornato il sereno

Da qualche giorno Fedez è tornato a condividere sui social i momenti trascorsi in famiglia, con la moglie e i figli. Il peggio sembra essere passato per il rapper, che dopo un lungo silenzio ha fatto sapere di aver avuto dei problemi a causa della sospensione di un antidepressivo. Nel raccontare la verità su quanto accaduto, Fedez ha smentito definitivamente le voci di crisi che aleggiavano da settimane su lui e la moglie, ribadendo come Chiara gli sia invece stata molto vicino in questo periodo.