Susanna Messaggio ricorda la morte della figlia: "È stato difficile"

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Susanna Messaggio ha ricordato la sua vita professionale ma anche un drammatico episodio privato: la morte di Alice, prima figlia nata dal secondo matrimonio con l'avvocato Massimo Bergia Zina. La bimba aveva pochi mesi: "Ha avuto un problema cardiocircolatorio ed è andata in cielo. È stato difficile. Ho iniziato a viaggiare per lavoro per alleggerire il mio dolore", ha ricordato citando con gratitudine coloro che le sono stati accanto in un momento così drammatico. "Non è possibile però dimenticare, in tutto ciò che facevo vedevo la mia bimba", ha raccontato ancora la conduttrice, poi diventata di nuovo mamma di Martina. "Per me è due donne in una. Ha tatuato la A di Alice, della sorella. La sua energia è strepitosa".

Susanna Messaggio ha avuto anche un altro figlio, frutto dell'amore per Giorgio Olivieri: "Io desideravo un maschietto con gli occhi azzurri del padre, è venuto così. È intelligente e forte. Ho pregato tanto Padre Pio, poi sono rimasta incinta. L’amore più grande sono i figli, voglio che siano sempre felici" ha confidato.

Di seguito il video dell'intervista di Susanna Messaggio