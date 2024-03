Susanna Tamaro: "La mia infanzia in un corpo sbagliato. A tre anni dissi che volevo chiamarmi Carlo"

Un'infanzia dolorosa e incompresa tra disforia e autismo, segnata dalle lacrime, dalle urla, dagli psicofarmaci presi sin da quando era piccolissima: Susanna Tamaro racconta tutto questo al settimanale Gente, in una lunga intervista che ripercorre la sua vita sin dai primi ricordi tra i quali il desiderio di essere chiamata Carlo, rivelato al fratello quando aveva solo tre anni. "Così fece, per lui ero Carlo" confida la scrittrice 66enne: "Per mia mamma era un gioco tra noi. Invece a tre anni avevo già la disforia di genere. Non ero Susanna, non lo sono mai stata".

Oggi Susanna Tamaro vive in un casale nella provincia di Orvieto con la sua compagna Roberta De Falco, sceneggiatrice e scrittrice come lei, al suo fianco da 35 anni. Da bambina le venne diagnosticata una forma di autismo, la sindrome di Asperger. Affidata a una casa famiglia, anni dopo vinse una borsa di studio al Centro di cinematografia di Roma arrivando poi a diventare un'autrice da record con ben 18 milioni di copie vendute. Negli ultimi tempi hanno fatto discutere le sue opinioni nette contro l'aborto e quella sul non dirsi lesbica che ha suscitato le critiche della comunità Lgbtq+: "Se lo fossi non avrei problemi a dirlo".

Da piccola Tamaro era una bambina timida, ma ha sempre preferito giocare con i bambini, perché "con loro ero felice, erano più semplici. Le femmine mi escludevano, mi bullizzavano", racconta. Crescendo la situazione non è migliorata, anzi: "Piangevo tutta la notte, distruggevo le bambole, mi buttavo per terra, urlavo per ore. Ho preso psicofarmaci fin da quando ero piccolissima". La scrittrice prosegue parlando della disforia, ovvero della condizione di sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso, come "una sofferenza devastante" a cui si è aggiunta la sindrome di Asperger che negli anni Sessanta era ancora poco conosciuta e, dunque, compresa. "Moltissime ragazze con la sindrome di Asperger hanno la disforia di genere", prosegue: "È proprio un sintomo tipico. Non capiamo l'emotività, abbiamo bisogno di messaggi chiari. Il cervello delle femmine autistiche è molto simile a quello maschile, così ti viene quasi naturale identificarti con loro. Però i medici anziché capire che queste ragazze sono autistiche le diagnosticano come disforiche oppure come borderline".

Il rapporto con Roberta De Falco, accanto a lei da 35 anni

Susanna Tamaro e Roberta De Falco vivono insieme da 35 anni. La loro relazione definita come "un'amicizia spirituale" iniziò dopo averne troncata una con un uomo. "Avevo un'asma gravissima. Mi consigliarono di andare a vivere in campagna. Lei cercava una coinquilina. Cominciammo a vivere insieme e nacque la nostra relazione" dice la scrittrice parlando della compagna che definisce una sorella, "una mamma l'una dell'altra. Forse lei è più mamma di me", aggiunge: "Ci piace fare le stesse cose... Viviamo nell'Occidente libero e non in Afghanistan, possiamo avere una realtà di convivenza alternativa al matrimonio senza essere sempre costretti a considerare la dimensione sessuale?". Se le manca il sesso? "Da giovane andava bene" risponde, "con la menopausa chi ne ha voglia? Nella nostra società il sesso è sopravvalutato. Prendere la pillolina a 70 anni per fare l'amore lo trovo ridicolo".

"Madre spirituale" di otto ragazzi che ha tenuto a battesimo, Susanna Tamaro racconta quanto sia appagante far parte della loro vita: "Io e Roberta siamo cristiane credenti, la nostra vita è impostata nell'amore, viviamo qui con tante persone" aggiunge la scrittice che condivide l'osservazione della giornalista Maria Elena Barnabi che ha svolto l'intervista secondo cui avrebbe avuto un trattamento diverso dalla sinistra rispetto a Michela Murgia che pure sosteneva l'importanza di una famiglia allargata: "Michela Murgia era una ragazza un po' confusa. Comunque l'ho notato anche io, non so perché". Il Vento soffia dove vuole è il suo ultimo libro: "Mi sono tanto stancata a scriverlo. Penso sempre alla morte da quando sono piccola e a dirla tutto non penso che vivrò a lungo", conclude, "È importante a una certa età rendersi conto che la vita può finire improvvisamente e che devi lasciare qualcosa dietro di te".