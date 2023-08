Brutto incidente per Tananai, precipita dal palco mentre canta

Brutto incidente per Tananai che, è precipitato letteralmente dal palco durante il suo concerto all’Arena di Cinquale, in provincia di Massa, in Versilia, facendo un volo di qualche metro a terra. Il cantante, infatti, mentre stava esibendo davanti alla folla, ha perso cognizione degli spazi e ha messo, senza accorgersene, un piede fuori dal palco, letteralmente nel vuoto, cadendo bruscamente in platea. È stata forte la preoccupazione da parte dei fan che hanno assistito alla scena attoniti e che hanno pensato subito al peggio, data l'entità della caduta.

Ma l'incidente di Tananai, per fortuna, ha avuto un lieto fine.

Il 28enne, infatti, non ha riportato ferite e ha perfino ironizzato su questo piccolo incidente sul palco pubblicando il video della caduta nelle sue stories Instagram e scrivendo un messaggio, che ha rassicurato tutti e anche strappato una risata.

"Grazie Cinquale, ci vediamo nelle viscere della Terra", sono state le parole di Tananai che, dopo questa brutta caduta nel vuoto, la prossima volta che salirà su un palco, guarderà bene dove metterà i piedi.