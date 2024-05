Elodie e Tananai cantano abbracciati "Tango": il video è magico, complicità alle stelle

Un duetto d'eccezione, interpretato da due dei cantanti più apprezzati della scena musicale contemporanea. Parliamo di Elodie e Tananai, che ieri sera hanno cantato insieme Tango, brano del cantante milanese, in occasione dell'evento "Una Nessuna e Centomila" organizzato all'Arena di Verona. Insieme, l'uno abbracciata all'altra, hanno dato ancora più intensità al brano che fece innamorare il pubblico di Sanremo nel 2022. Tra i presenti qualcuno ha ripreso il momento col telefono e l'ha postato su TikTok. Inevitabile che in poco tempo diventasse virale. Il concerto andrà in onda prossimamente in tv.