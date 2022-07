Tananai fidanzato con Sara Marino (ma su Instragram pubblica la foto di un'altra)

Era l'estate del 2020 quando Tananai (vero nome Alberto Cotta Ramusino) ha conosciuto durante una serata l'attuale fidanzata, Sara Marino. Spulciando il profilo Instagram di lei i primi commenti del cantante risalgono a settembre di quell'anno, poi seguono le loro foto insieme fino ad oggi. Lui, invece, a quanto pare riservatissimo sulla sua vita privata, non condivide mai scatti di coppia, tanto da far insinuare su una possibile rottura.

Non è così. Tananai e Sara sono ancora felicemente fidanzati e lui non si lascia scappare neanche un post della ragazza, che riempie di commenti e parole d'amore. "Quanto sei bella" ha scritto sotto alle ultime foto pubblicate pochi giorni fa da Sara, che tra i follower vanta Fedez e Chiara Ferragni. Altro indizio che la storia non è affatto finita, visto l'amicizia tra Tananai e i Ferragnez. L'autore di 'Sesso Occasionale', però, ha pubblicato sulle sue storie Instagram un'altra ragazza. Lei è Mariasole Pollio, giovane attrice e conduttrice televisiva tornata quest'anno a Battiti Live al fianco di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. I due ieri sera erano a cena insieme in un ristorante - probabilmente dopo il concerto - e Tananai ha ricondiviso la foto pubblicata da Mariasole e scattata proprio da lui. Avrà fatto ingelosire Sara, assente dai suoi social?

La foto ricondivisa da Tananai

Chi è Sara Marino, fidanzata di Tananai

Sara Marino è milanese e studia architettura al Politecico di Milano. Nel 2019 ha conseguito la prima laurea, triennale, mentre il prossimo ottobre completerà il percorso di studi, come ha scritto nell'ultimo post su Instagram: "8 shades di me che faccio finta di non essere in ansia per i due esami che mi mancano alla laurea di ottobre". Lontana dal mondo dello spettacolo, non le interessa il jet set, neanche adesso che il fidanzato è così famoso. Dal profilo Instagram, dove conta poco più di 4 mila follower, si intuisce che è una ragazza a cui piace viaggiare e divertirsi con gli amici, oltre che con Tananai, di cui è innamoratissima.

Alcune foto pubblicate su Instagram da Sara Marino