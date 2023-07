Tananai innamorato pazzo di Sara Marino: le rare foto di coppia

Amato e corteggiatissimo, Tananai ha occhi solo per la sua Sara. Il cantante è fidanzato da tre anni, anche se raramente pubblica foto di coppia sui social. Ecco che allora ci pensano i paparazzi a immortalarlo con Sara Marino, l'architetta d'interni che è accanto a lui dal 2020.

I due sono stati beccati qualche sera fa a Milano, in pieno centro, dopo essere usciti da un noto locale, ospiti di una festa. Abbracciati e sorridenti - come mostrano le foto su Chi -, lui la protegge come un prezioso tesoro e insieme sono affiatatissimi (oltre che molto belli). Se vederli insieme sui social è raro, non è difficile incontrarli in città: spesso escono, passeggiano tra le vie dello shopping, l'altra sera invece erano insieme in tribuna a San Siro per il concerto dei Coldplay.

Il successo che ha travolto Tananai in così poco tempo non ha intaccato la loro storia, iniziata nel 2020, prima ancora dell'esordio del cantautore a Sanremo con "Sesso occasionale", primo di una serie di grandi successi. Ma la sua vittoria più grande resta Sara.

