Tananai e Gaia Gozzi stanno insieme? Spuntano voci di una "grande simpatia"

C'è una grande intesa tra due dei cantanti più giovani e promettenti del panorama musicale italiano e sembrerebbe che questa intesa non sia solo professionale. Stiamo parlando Tananai, nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino e l'ex vincitrice di Amici, Gaia Gozzi, che, secondo alcune voci lanciate da Dagospia, sembrerebbero avere un rapporto davvero speciale. Si parla di unaa "grande simpatia" tra i due, di un rapporto di vicinanza, un'intesa profonda che sembrerebbe andare al di là della musica. Ma sarà davvero così? Tananai e Gaia stanno insieme?

Per ora sembra che quella di un flirt tra i due sia solo una voce di corridoio ma si sa, le voci di corridoio, alla fine, hanno sempre un fondo di verità. Ma a rendere piccante questa voce non è tanto il fatto che tra Tananai e Gaia ci sia un presunto feeling quanto il fatto che tutti e due sarebbero già fidanzati con altre persone. Tananai, infatti, è in una relazione con Sara Marina, una giovane architetta di Milano mentre l'ex volto di Amici risulta essere fidanzata con Daniele Dezi, un produttore musicale e autore molto noto nel mondo della musica per aver collaborato alla scrittura di hit di molti artisti famosi come Achille Lauro e Clementino.

Se il gossip fosse vero sia Tananai che Gaia avrebbero dovuto lasciare i loro rispettivi partner o, perlomeno, sarebbero in procinto di farlo. Ma ci sarà davvero del tenero tra questi due giovani cantanti o il feeling tra loro sarebbe solo frutto di un progetto professionale a cui starebbero lavorando insieme? Per ora non ci è dato saperlo, il tempo parlerà da solo e intanto, nessuno dei due, ha né confermato né smentito la notizia. Ma restiamo in attesa di scoprire quale sarà la loro reazione pubblica.