Tania Cagnotto mamma bis, è nata la figlia Lisa: il dolcissimo annuncio su Instagram

Tania Cagnotto è diventata di nuovo mamma. L’ex tuffatrice ha dato alla luce la secondogenita Lisa.

Con un post su Instagram Tania Cagnotto ha presentato la sua bellissima bambina, avuta dal marito Stefano Parolin.

“Ce l’abbiamo fattaaaaaa??? dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi ?? Benvenuta al mondo piccola mia 05.03.2021”

L’ex campionessa, ora telecronista sportiva, è già mamma della piccola Maya, nata il 23 gennaio 2018.

Tanti i commenti sotto le foto condivise da Tania Cagnotto, da Massimiliano Rosolino a Francesca Dellapè a Aldo Montano. Anche la FederNuoto e l'Italia Team hanno fatto gli auguri a Tania Cagnotto per la nascita della bimba.

Tania Cagnotto mamma bis

Lo scorso agosto Tania Cagnotto aveva annunciato il ritiro dalle competizioni e la seconda gravidanza. "So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me. Non avevo più quella forza di volontà (che per 20 anni mi ha guidato) di impegnarmi e sacrificarmi nel modo in cui un olimpiade lo richiede! Ho sempre onorato tutte le Olimpiadi e non potevo non farlo anche questa volta!", aveva scritto.

Qualche mese dopo, intervistata a Verissimo, aveva spiegato: “Avevo già deciso di smettere dopo Rio 2016 perché ero riuscita a vincere delle medaglie olimpiche ed ero anche un po’ stufa di avere queste pressioni”. Poi però la sua collega e amica Francesca Dellapè l'aveva convinta a riprovarci alle Olimpiadi di Tokyo. Il lockdown e la pandemia hanno fatto saltare tutto. "A 35 anni, in uno sport come questo in cui competono ragazze giovanissime, c’era troppa differenza fisica - aveva spiegato l'atleta - Questi due mesi ferme ci hanno fatto perdere la condizione atletica raggiunta, così, ho scelto la famiglia”.

Tania Cagnotto e l’amore con il marito Stefano Parolin

Tania Cagnotto è spostata con Stefano Parolin dal 24 settembre 2016. I due si sono uniti con una cerimonia organizzata all’Isola d’Elba, proprio dove la coppia si era conosciuta durante una vacanza in barca a vela. La cerimonia aveva avuto luogo nella Chiesetta della Madonna dell’Uva di Biodola mentre, per il ricevimento, Tania e Stefano si erano sposati all’Hotel Hermitage, sito proprio sulla baia di Biodola. Tra gli oltre duecento ospiti anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, Francesca Dallapè e Alison Gallmetzer.

Stefano Parolin è originario di Bolzano, come del resto anche Tania Cagnotto e ha due anni più di lei.