Tania Cagnotto annuncia il ritiro e la seconda gravidanza: “Ho scelto la famiglia”

Tania Cagnotto non parteciperà alle Olimpiadi di Tokio 2021 rimandate a causa della pandemia di coronavirus: con un lungo post pubblicato su Instagram la campionessa di tuffi ha annunciato il ritiro dalle prossime competizioni e la notizia della sua seconda gravidanza che arriva a distanza di due anni da quella della primogenita Maya. Una scelta a lungo meditata quella della 35enne azzurra che nel messaggio ha spiegato con commozione come durante il lockdown abbia maturato delle consapevolezze, arrivando così a considerare prioritaria la sua famiglia ora pronta ad allargarsi con una nuova vita.

“Eccoci qui.. vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. E’ stata una scelta davvero difficile”, ha esordito la campionessa: “Da una parte la voglia di partecipare alla mia 6ª olimpiade da mamme con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene si, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta”. Il pensiero, poi, va ai fan che l’hanno sempre sostenuta: “So che molti di voi volevano vedermi ancora una volta sul trampolino e mi spiace di avervi deluso ma in questo lockdown, come sarà successo a tanti altri, ho avuto tempo di riflettere e capire cosa fosse più importante per me. Non avevo più quella forza di volontà (che per 20 anni mi ha guidato) di impegnarmi e sacrificarmi nel modo in cui un olimpiade lo richiede!Ho sempre onorato tutte le Olimpiadi e non potevo non farlo anche questa volta!”

Un ringraziamento speciale alla compagna di tuffi e medaglie Francesca Dallapè: “Grazie per avermi convinta ad affrontare questa sfida pazzesca e di avermi fatto tornare a sognare qualcosa in grande come un Olimpiade da mamme”, il suo pensiero: “E ancora una volta grazie a tutti voi, che avete ricreduto in me...voi che mi avete dato la forza di rimettere in moto la macchina...voi che mi avete sempre sostenuto con messaggi di stima e affetto!Vi prometto che vi renderò ancora partecipi della mia vita e comunque questo è solo un arrivederci al mondo dei tuffi perché credo di poter dare ancora qualcosa in un altra veste... E poi a Maya servirà un allenatrice”.

Tania Cagnotto incinta: “Maschio o femmina? Ancora non sappiamo”

Tania Cagnotto è sposata dal 2016 con il commercialista e skipper Stefano Parolin ed è diventata mamma per la prima volta appena due anni fa, nel 2018, quando a 32 anni ha dato alla luce Maya. Ancora non si sa se la piccola avrà un fratelino o una sorellina: “Maschio o femmina? Ancora non sappiamo”, ha dichiarato Tania al Corriere della Sera: “Maya ha chiesto una sorellina, a me piacerebbe un maschietto, per Stefano è indifferente. Sono cresciuta figlia unica e sono stata benissimo ma voglio dare a Maya qualcuno con cui diventare grande in questo mondo complicato”.