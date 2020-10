Tania Cagnotto incinta, il tenero annuncio con la figlia Maya: “È di nuovo femmina”

Sarà un’altra bambina ad allietare la vita di Tania Cagnotto e Stefano Parolin: l’ex tuffatrice azzurra ha annunciato sui social che la primogenita Maya, 2 anni, avrà presto una sorellina con una foto dolcissima che la vede protagonista proprio con la sua primogenita, ritratta mentre imita il pancione della sua mamma. "È di nuovo femmina, ma chi ha la pancia più grande?", la battuta di Tania a corredo dello scatto, completato dagli hashtag #tuttefemmine, #poveropapà. Il riferimento è al marito Stefano, commercialista di professione e skipper per hobby, sposato nel 2016.

Tania Cagnotto, l’annuncio della seconda gravidanza e il ritiro

Lo scorso agosto con un post su Instagram Tania Cagnotto ha annunciato il ritiro dalle prossime competizioni e la notizia della sua seconda gravidanza. Una scelta a lungo meditata quella della 35enne campionessa di tuffi che ha spiegato con commozione come durante il lockdown abbia maturato delle consapevolezze, arrivando così a considerare prioritaria la sua famiglia ora pronta ad allargarsi con una nuova vita. “È stata una scelta davvero difficile”, ha esordito Tania: “Da una parte la voglia di partecipare alla mia 6ª olimpiade da mamma con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene si, questa volta ho scelto la vita, la famiglia”.

La vita privata di Tania Cagnotto

Tania Cagnotto ha sposato Stefano Parolin nel 2016 con una cerimonia all'Isola D'Elba, e oggi la coppia vive a Bolzano. Nel 2018 è nata la loro prima figlia, Maya. “Maschio o femmina? Ancora non sappiamo”, dichiarava all’indomani della notizia della seconda gravidanza al Corriere della Sera: “Maya ha chiesto una sorellina, a me piacerebbe un maschietto, per Stefano è indifferente. Sono cresciuta figlia unica e sono stata benissimo ma voglio dare a Maya qualcuno con cui diventare grande in questo mondo complicato”. Una sorellina, appunto, per la gioia della dolcissima Maya.