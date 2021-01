Tania Cagnotto svela il nome della seconda figlia e rivela la sua nuova vita professionale

"Per adesso sembrerebbe Lisa, o Isabel. Però per la nostra prima figlia Maya è già “Lisa” e molto probabilmente si chiamerà così". Così Tania Cagnotto in una intervista esclusiva a OGGI, in edicola da domani, racconta le emozioni della seconda maternità, che arriva a due anni dalla prima. L'atleta (e figlia d'arte del campione di nuoto Giorgio) è sposata dal 2016 con Stefano Parolin, commercialista di professione e skipper per hobby.

La nuova vita professionale di Tania Cagnotto

Nel corso del colloquio con il giornalista, poi, la tuffatrice torna sulla sua scelta di dire addio alle gare e al sogno olimpico. Lo scorso agosto con un post su Instagram Tania Cagnotto ha annunciato il ritiro dalle prossime competizioni e la notizia della sua seconda gravidanza. Una scelta a lungo meditata quella della 35enne che ha spiegato con commozione come durante il lockdown abbia maturato delle consapevolezze. "Quando hanno comunicato che i Giochi sarebbero stati posticipati, con Francesca Dallapè ci chiedevamo se avremmo potuto aspettare ancora per proseguire verso il nostro obiettivo… La nuova vita che ho in grembo ha preso la decisione per me e ora sono molto contenta… Il mio addio è definitivo". E il futuro? "Ci sto già lavorando. Vorrei creare una squadra di tuffi qui a Bolzano. Non per fare a tutti costi l’allenatrice, ma per aiutare a migliorare questo sport, per avere più risorse e spazi d’acqua. Mio papà Giorgio mi darà qualche consiglio".

E' un momento di nuovi inizi, dunque, per Tania. Non solo la seconda cicogna in arrivo ma anche un nuovo orizzonte professionale.