Uomini e donne, trasloco in vista per Tara: ritorno nella Capitale dall'(ex) marito?

Era il 5 luglio quando Tara Gabrieletto e Cristian Galella annunciavano sui social la loro separazione a quasi 4 anni dal matrimonio. Un fulmine a ciel sereno che aveva lasciato di stucco i fans della coppia nata nel salottino di Uomini e donne. La loro storia aveva infatti appassionato migliaia di followers che li avevano poi seguiti nei vari reality.

A seguito della separazione Tara era rientrata a Vicenza con i tre cani e altrettanti gatti, che avevano "cresciuto" insieme, mentre Cristian era rimasto nella loro abitazione romana. L'ex tronista era persino apparso sui social, cosa che aveva abbandonato da tempo; ha fatto qualche serata, sponsorizzato alcune realtà commerciali soprattutto della capitale ma si è anche mostrato in atteggiamenti "goderecci" con qualche uscita con gli amici che un tempo erano della coppia.

Sulla questione amici si apre una parentesi (quadrata) nel senso che, in questi mesi post separazione, Tara velatamente aveva lasciato intendere che non fossero amicizie "sane", dichiarazioni alle quali era conseguita anche la "pulizia" tra i follwers della influencer vicentina con l'eliminazione di qualche account. Non solo, in più occasioni la vicentina aveva postato messaggi e frasi che lasciavano intendere di aver tagliato i ponti con determinate persone rivelatesi false. Nonostante si mostrasse spesso felice con gli amici di un tempo aveva fatto sempre trasparire una certa malinconia tipica di un cuore spezzato.

Ora, i fans più attenti, hanno però notato alcuni dettagli che lasciano ipotizzare ad un ritorno di fiamma tra i due. Il primo dettaglio nasce dal fatto che nei giorni scorsi Tara ha pubblicato nelle sue stories un account fake con il nome di Cristian Gallella che ha inviato a segnalare come inappropriato. Il secondo è relativo all'annunciato trasloco. Nonostante abbia da poco arredato casa, nella sua Vicenza, l'ex corteggiatrice ha dichiarato di essere alle prese con gli scatoloni. Quale sarà la sua prossima meta? Ritornerà nella capitale? Il motivo è in ritorno di fiamma con il marito? (legalmente sono ancora sposati. Infine, nel "gioco" nato su Instagram di postare una foto rappresentativa di determinati momenti della propria vita Tara non ha lesinato a condividere gli scatti del suo matrimonio piuttosto delle vacanze con Galella o primi momenti a Uomini e donne.

A questo punto i dubbi sono tanti, così come le speranze dei fans della coppia di rivederli insieme. Non resta dunque di attendere la prossima stories per capire qualcosa in più.