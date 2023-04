Fan si tatua una frase della canzone di Edoardo Donnamaria, la sua reazione: "È matta come un cavallo"

Edoardo Donnamaria ha pubblicato una canzone, Il cielo stanotte, dedicata a Antonella Fiordelisi. Una canzone d'amore che è diventata la colonna sonora della coppia. Edoardo e Antonella hanno un gruppo di fan molto attivo, si chiamano i Donnalisi, e tra di loro il brano è diventato una vera e propria hit tanto da volersela tatuare sul corpo. Un'esagerazione? No, come mostra Edoardo in una storia Instagram una ragazza si è tatuata un verso de Il cielo stanotte: "Tu mi prendi la mano e dici il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere".

L'ex vippone alla foto ha aggiunto un commento: "Ecco questo non me l'aspettavo". Subito dopo però ha voluto fare una dichiarazione e ha condiviso un video in cui spiega che "La mia storia di prima non vuole essere un incitamento, ovviamente, a tatuarsi frasi delle mie canzoni o nomi o altre cose, anzi pensateci sempre 150 volte prima di tatuarvi. Quella che si è tatuata è matta come un cavallo però fa ridere. Obiettivamente ti lascia di stucco e fa anche piacere ma non lo fate". Insomma Edoardo è felice del successo che sta avendo il suo brano, ma non vuole essere coinvolto in decisioni così importanti e durature.