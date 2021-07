La casa super lusso di Taylor Mega, le foto mozzafiato del nuovo appartamento a Milano

"A 27 anni ho comprato casa in Brera (nel mio posto preferito a Milano). So che per tanti non è nulla, ma per me è un grande traguardo e volevo condividerlo con voi che mi avete visto e mi state vedendo crescere!". Comincia così il post con cui Taylor Mega, ex naufraga dell'Isola dei famosi ed influencer con due milioni e mezzo di follower, mostra ai follower su Instagram il suo nuovo appartamento acquistato a Milano. Il primo, spiega.

La nuova residenza di Mega si trova in uno dei quartieri centrali del capoluogo meneghino. Gli interni sono mozzafiato. Pareti bianche, parquet in terra, un camino in marmo nero e un arredamento ricercato e giocato sui colori pastello. Appesa al muro del salone, una foto di nudo della padrona di casa, sulle librerie i tapiri collezionati dalla modella, salita alla ribalta delle cronache tre anni fa per via di un (fugacissimo) flirt con Flavio Briatore e approdata poi all'Isola dei Famosi e nelle trasmissioni condotte da Barbara d'Urso, che le hanno dato popolarità. "Credete sempre in voi stessi - scrive lei - focalizzate un obiettivo e fate di tutto per raggiungerlo. Grazie anche ai miei architetti che hanno fatto un capolavoro con la ristrutturazione. Vi lascio una carrellata di foto della mia nuova home".